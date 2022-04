DMI: Skyer, blæst og hagl

Tocifrede varmegrader fra på mandag og helt op mod 20 grader tirsdag og onsdag i næste uge.

Sådan lød vejrprognosen fra DMI allerede i går, og den ser fortsat ud til at holde, viser dagens prognose fra vejrtjenesten.

Men først skal vi igennem et noget mere vinterligt vejr.

Torsdagen byder nemlig på byger med hagl, skriver DMI's meteorolog Erik Hansen.

'Det bliver også ret blæsende med en jævn til hård sydvestlig vind og temperaturer de fleste steder på 5-8 grader, hvilket er normalt for starten af april,' skriver meteorologen.

Det ser dog kun ud til at være torsdag, der bliver rigtig slem. Allerede fredag klarer det op, og weekenden byder på mere sol, og der bliver længere mellem bygerne.

Fra mandag kommer stiger temperaturen, da en varmefront kommer ind over landet, og det ser det for alvor forårsagtigt ud, når vi når tirsdag. Det kan du læse mere om her.