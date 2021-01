DMI: Slud bliver til regn og landet bliver igen vådt

Mens folk står på ski i snefyldte gader i Madrid, så står vejrmeldingen herhjemme på en anderledes våd og sjappet oplevelse.

Der kom nemlig en koldfront ind over landet i nat, som muligvis startede som slud og tø-sne, men som hurtigt går over i regn, lyder det fra DMI.

- Det kom til de nordvestlige egne i løbet af natten. Det bevæger sig så ned over landet i løbet af søndag, hvor vi får nedbør allesammen, siger Erik Hansen, vagthavende metrolog DMI.

Vurderingen er, at den nordlige del af Sjælland kan få glæde af lidt slud, inden slud bliver til regn, og hele landet igen bliver vådt.

- Det kan også være, at det bare kommer som regn, men uanset hvad, så slutter det som regn. Der kommer ikke til at komme sne, som lægger sig. Det der måtte komme vil hurtigt smelte, siger Erik Hansen.

Solstråler kan ramme Jylland søndag

Den klare vintersol, som har badet store dele af landet lørdag, kan også pryde det jyske landskab søndag eftermiddag.

- Det når at klare op efter fronten søndag. Især jyderne får gode chancer for at få solen at se i løbet af eftermiddagen, siger Erik Hansen.

Hvis man er bosat på Sjælland kan man dog være heldig at fange søndagens absolut sidste solstråler.

- Måske kan man lige nå at se solnedgangen på Sjælland også, lyder det fra metrologen.

Der går altså lidt tid endnu før vi i Danmark kan få lov at lave snemænd i gaderne, som i den spanske hovedstad.

