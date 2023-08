DMI: Snart er det slut

Fra torsdag aften bliver der sat 'punktum for det smukke sensommervejr'.

Sådan lyder det fra meteorolog ved DMI Mette Zhang i 'meteorologens kommentar' på vejrtjenestens hjemmeside.

For torsdag aften nærmer sig et lavtryk landet fra vest, og det kan medføre 'fronter med regn, byger og måske torden', lyder det.

Normalen retur

Den danske sommer har været præget af først tørke og siden især regn.

Men til Ekstra Bladet fortæller vagthavende meteorolog Jesper Eriksen, at sensommeren nu nærmer sig normale tilstande.

- I juni havde vi tørke, og så blev det ekstremt vådt. Nu er det bare normalt dansk sommervejr. Det er blandet dansk vejr. Der er ingen dage med heldagsregn, men der kommer sol indimellem alle dage. siger meteorologen.

Tirsdag bliver dog endnu en flot dag - især østpå.

- Solen skinner i dag, men der kommer også perioder med skyer, og der kommer byger i det jyske. I vores syvdøgnsudsigt har vi sagt, at der er mere af det samme ugen ud, typisk med 17-23 grader og lokalt lidt varmere de enkelte dage og uden meget vind.

Stadig usikkert

Og hvis man vil vide noget om vejret i weekenden, er det med løbende at holde øje, for man skal ikke stole for meget på de nuværende prognoser.

- Det er jo torden-sæson, men det er svært for os at forudsige. Det er noget, vi holder øje med. Hovedbudskabet er, at man ikke skal stole for meget på weekend-vejret.

- Og vi kan tilføje, at vejret i den kommende weekend er meget usikkert. Så hvis man skal noget, skal man holde øje med vejrudsigterne. siger Jesper Eriksen til Ekstra Bladet.