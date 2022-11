DMI: Snart vender det

November har været mild indtil videre, men snart er det slut, og det vil føles 'meget koldt', når vi nærmer os weekenden.

Det oplyser vagthavende meteorolog Thor Hartz hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) mandag.

Efter en tid med høje novembertemperaturer ventes vejret nemlig at slå om i løbet af ugen. Temperaturen tager et dyk, samtidig med at vinden tager til.

Kulden nærmer sig

Derfor er det også på tide at se på vinterdæk, hvis ikke man allerede har gjort det, lyder det fra meteorologen.

- Kulden kommer nærmere, siger Thor Hartz.

Det milde novembervejr fortsætter dog nogle dage.

Både mandag og tirsdag er der temperaturer op mod 10-12 grader.

Det bliver skyet de fleste steder mandag, men i den sydlige del af landet, kommer der nogen sol.

'Vinteragtigt'

Tirsdag er det de sydøstlige egne, som især først på dagen kan håbe på sol.

Men onsdag bliver det mere skyet og regnende som et forvarsel om den kulde, der kommer.

- Det vil komme til at føles mere vinteragtigt, siger Thor Hartz.

Torsdag og fredag vil temperaturen formentlig komme ned omkring 5 grader i løbet af dagen og måske ned til 1 grad i løbet af natten. I perioder vil der også komme regn.

- Samtidig vil der komme en frisk vind til kuling, så det vil føles en hel del køligere, end vi har været vant til, siger Thor Hartz.

- Derudover kan jeg ikke helt udelukke, at sæsonens første vinterlige indslag vil komme i form af lidt slud.

Usikkert

Prognoserne i slutningen af ugen er dog behæftet med en smule usikkerhed.

Det skyldes et par vejrmæssige forhold, blandt andet den tidligere tropiske orkan Nicole, som efter at have ramt Florida er rejst mod nordøst og polarfronten.

- Det bringer en del energi i form af varme og fugtighed, og så kan prognoserne have svært ved at fange vejrudviklingen. Det gør det mere usikkert, siger meteorologen.

- Derudover ligger vi - når vi kommer frem til onsdag og torsdag - lige på grænsen mellem mild luft i syd og sydvest og den meget kolde luft i nord og nordøst, forklarer han.