DMI: Sne på vej

Det har været usædvanligt lunt vejr de seneste måneder, men nu skal danskerne til at finde det varme vintertøj frem.

Der er nemlig udsigt til vintervejr, siger Martin Lindberg, der er langtidsmeteorolog hos DMI.

- Det bliver en del koldere end normalt. Jeg tror, at vi kan regne med, at der kommer snebyger, men det er svært at sige, hvor i landet de rammer, siger han.

Onsdag vil der blive dannet et lavtryk over Danmark, fortsætter han. Derfor vil der først komme regnbyger, som senere vil blive efterfulgt af snevejr.

Hvid jul?

Men bliver det så hvid jul i år?

Det er svært at sige, fastslår Martin Lindberg.

Vejrprognoserne er nemlig usikre så lang tid frem. Sikkert er det dog, at det fra næste uge bliver koldt, og det vil forsætte frem til jul.

- Prognoserne antyder dog en overgang til noget mildere vejr i juleugen, siger Martin Lindberg.

Det betyder, at sandsynligheden for sne juleaften falder.