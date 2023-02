DMI: Sne på vej

- Der er noget at glæde sig til, hvis man er til solskin.

Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI Jens Lindskjold fredag morgen om vejret den kommende weekend.

Men man må væbne sig med tålmodighed, for før vi kan nyde solskinnet, skal vi igennem en fredag, hvor det allerede fra morgenstunden regner i store dele af landet. Og så kan store dele af landet se frem til snevejr.

- Vi skal lige have det her regnvejr igennem, og på bagsiden begynder der at blive lidt mere plads til solen ind imellem skyerne. Og så er der altså en lille mulighed for, at der kan komme lidt snevejr i nat, især i den østlige del, sådan at vi står op i morgen til et flot, sneklædt landskab, siger meteorologen.

Snebyger i hele landet

Men allerede lørdag bliver en dag, hvor solen kommer til at være dominerende, fortæller Jens Lindskjold. Temperaturerne kommer til at ligge omkring frysepunktet, og så kommer der snebyger 'hist og her'.

- Så det bliver ikke varmt, men forhåbentligt bliver der godt med sol og et mere 'glad' vejr end det her gråvejr og tåge, som vi har haft.

Når først solens stråler begynder at kigge frem lørdag, vil store dele af sneen formentlig smelte. Men på Bornholm, hvor der vil falde mest sne, er der mulighed for, at sneen vil blive liggende.

- Så det er ikke fordi, at det bliver vejr til hverken kælk eller sneboldskamp, men der vil være hvidt i luften. Natten til lørdag er det primært i den østlige del af landet, der vil falde sne, og lørdag kan der komme snebyger alle steder i landet.

Søndag bliver den pæneste dag

Ifølge Jens Lindskjold bliver søndag den pæneste dag. Her ser det nemlig ud til at holde tørt, det bliver mindre blæsende, og solen vil igen berige danskerne med sine stråler.

Det kommer næsten til at lyde som en forårsdag, men selvom vi er bare fire dage fra at træde ind i den første officielle forårsmåned, er det 'rigtige' forårsvejr ikke lige om hjørnet.

Meteorologen fortæller nemlig, at det nok skal nå at blive både rigtig dårligt, rigtig godt og så rigtig dårligt igen, før det bliver rigtigt forår.