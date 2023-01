DMI: Snestorm kan være på vej

Hvis du troede, at det var slut med vintervejr, kan du godt tro om igen

Hvis de lune temperaturer har fået dig til at pakke hue og handsker væk, tyder det på, at du skal se at finde dem frem igen inden på fredag.

Særligt hvis du bor i Nordjylland, Midtsjælland, København eller Nordsjælland.

DMI har nemlig tirsdag udsendt en forvarsel for snestorm i disse landsdele.

Snestormen forventes at starte i det jyske omkring klokken 3 natten til fredag, og omkring klokken 9 fredag morgen forventes den at ramme dele af Sjælland.

En kort fornøjelse

Men det kan blive en kort og senere ganske våd fornøjelse, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Marielle Fournier til Ekstra Bladet.

Hun fortæller nemlig, at den forventede sne formentlig meget hurtigt vil udvikle sig til regn, og at temperaturerne vil ligge lige omkring frysepunktet.

Derfor er der heller ikke udsigt til kælketure eller sneboldkampe, for sneen vil efter alt at dømme ikke blive liggende.

- På bagsiden af snestormen kommer der varme på op mod en fem-seks grader, fortæller Marielle Fournier, som også understreger, at der netop på grund af de svingende temperaturer er stor usikkerhed forbundet med vejrudsigten.

- Nu har vi udsendt forvarslen, for det ser ud til, at det kommer i de tidlige morgentimer - og hvis det bliver den hvide nedbør, kan det give problemer i trafikken, siger hun.