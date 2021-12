DMI: Snevejr kommer igen torsdag

Sneen markerer en overgang til, at vi slipper af med kulden for denne omgang, lyder det fra den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut

Snevejret ser ud til at vende tilbage igen på torsdag, hvor det er relativt sikkert, at der kommer landsdækkende snevejr.

Dog er der ikke tale om en snestorm, som der blandt andet ramte Nordjylland 1. december.

Sådan lyder meldingen fra Steen Hermansen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

- Hvis vi kigger på, hvad der samlet set kan falde torsdag, så er det nok oppe i omegnen af en 10 centimeter, siger han til Ekstra Bladet.

Nordjylland igen, igen

Ifølge meteorologen starter det med sne eller slud over Sjælland i løbet af formiddagen, som breder sig til Jylland ud på eftermiddagen.

Og selvom det er over hele landet, at DMI forventer, sneen vil ramme, så er det ifølge meteorologen igen en ganske bestemt del af landet, der er mest udsatte og med risiko for at få mest sne.

- Vi får formentlig ikke så meget, som vi fik sidst, men det kunne godt se ud som nordjyderne igen er mest udsatte, fortæller han og peger på, at de steder, hvor der kommer mest sne, kan der falde op til 15 centimeter, fortæller Steen Hermansen.

'Ordentlig omgang sjap'

De steder, hvor nedbøren falder som tøsne, er meteorologen vurdering, at 'det bliver noget ordentligt sjap'.

- Jo længere nordvest på i landet, man kommer, desto mere vil det have en tendens til at gå over i sne. Især i Midtjylland og Nordjylland, fortæller Steen Hermansen.

På grund af tidspunktet, som sneen rammer, forventer meteorologen ikke, at morgentrafikken bliver synderligt mærket af det.

- Skal jeg pege på et sted, så kunne det være helt nede syd for Køge, ned over Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn, at morgentrafikken muligvis kan blive drillet af det, siger Steen Hermansen.

Sne allerede tirsdag også

Ifølge den vagthavende meteorolog kan der allerede i nat komme enkelte snebyger.

- Midt- og NordvestsjIælland kan godt få nogle snebyger her i løbet af natten, som også kan medføre en risiko for isglatte veje.

Det er dog stadig i Midt- og Nordøstjylland, at risikoen igen er størst for sne i nat.

- Der kunne godt komme temmelig meget sne i det nordlige Vendsyssel, Frederikshavn, Sæby og Skagen, mens der i resten af landet godt kunne falde ganske lidt.

Temperaturerne kommer til at ligge omkring frysepunktet til en tre grader.

Markerer overgang

Snevejret på torsdag markerer en overgang til, at kulden slipper, fortæller Steen Hermansen.

- Fredag går vinden i sydvest, og så kommer der altså en mildere luft, så når vi går over i weekenden, går det over i regulær regn. Så sneen skal nok forsvinde igen, lyder det.

- Får vi så ikke en hvid jul i denne omgang?

- Det er for tidligt at sige endnu.