DMI: Søndag er måske sidste sommerdag

Hvis du skal nå en badetur i sommervarmen, skal du skynde dig. For måske er søndag den sidste sommerdag i år.

Weekendens højtryksvejr er nemlig snart slut, og allerede tirsdag får Danmark mere klassisk efterårsvejr med dertilhørende regn og rusk.

Det fortæller Mette Zhang, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

- I løbet af tirsdag bliver vejret mere normalt for årstiden med lidt lavere temperaturer og regn- og måske tordenbyger, siger hun til Ekstra Bladet.

Mette Zhang fortæller, at temperaturerne søndag og mandag kommer til at ligge mellem 21 og 27 grader. Hun nævner dog lige det forbehold, at der ved vestvendte kyster kan blive lidt køligere.

'Det kommer til at knibe'

For at en dag kan betegnes som en sommerdag, skal det være 25 grader eller derover.

Og godt nok siger meteorologen til Ekstra Bladet, at søndag kan være årets sidste sommerdag, men hun fortæller samtidig, at det ikke er helt slut med de lune sensommerdage

- Det kommer nok til at knibe med at nå 25 grader næste weekend, men vi kan måske ramme godt 20 grader, siger hun.

Hun understreger dog, at prognosen kan nå at ændre sig i løbet af ugen.

Syv september-sommerdage

Mette Zhang fortæller, at det er usædvanligt, at vi nu har haft syv sommerdage i træk i september.

- Det er jo ikke decideret umuligt, men det forekommer altså ikke så tit, siger hun.