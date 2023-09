DMI: Sol til hele landet

'Sol og sommervejr er over os, og det har ikke sådan lige tænkt sig at slippe sit tag over Danmark.'

Sådan skriver meteorolog Anja Bodholdt på DMI's hjemmeside tirsdag morgen.

Ja, beskeden kunne nærmest ikke være bedre for de solhungrende. Og hun har naturligvis ret.

For den står på sol, sol og atter sol, hvor især torsdag og fredag ser varme ud.

Tirsdagen og onsdagen ventes lige nu at præstere op mod 25 grader eller endda lidt over.

Torsdag og fredag kan snige sig helt op til 27-28 graders varme, hvor det bliver varmest, lyder beskeden fra meteorologen.

En lille hage

Men.

Der er altid nærmest en men, når vi har med vejret at gøre. Og det er også tilfældet her.

For som Anja Bodholdt skriver, så sker der et dyk i temperaturen, når natten falder på, og her forventes der mellem 10 og 15 grader.

'Dette kan medføre tågedannelse sent om natten og i de tidlige morgentimer. Når morgensolen begynder at varme op, vil tågen langsomt hæve sig, og i et kort øjeblik kan den danne et let skydække på himlen, inden solen bryder igennem og giver os endnu en skøn efterårsdag at nyde,' skriver hun.

Derfor har DMI tirsdag morgen derfor også udsendt et varsel om tæt tåge.

Snart væk

'Klart og roligt vejr har medført udbredt dis og tåge, som i den sydligste del af landet stedvis er tæt,' lyder det i varslen.

Varslet gælder for det sydøstligste Jylland, Sydvestsjælland og Lolland-Falster. Men heldigvis kun for en kort stund.

Tågen opløses efter 7.30, og dermed forsvinder varslet.

'Og en flot sensommerdag venter,' skriver Anja Bodholdt