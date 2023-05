DMI: Solen er tilbage!

I takt med at danskerne får fri ud på eftermiddagen vil solen titte mere og mere frem

Efter en regnfuld tirsdag gør solen atter comeback onsdag.

Og det er gode nyheder for danskernes fyraften, hvis man da ikke har aftenvagt.

- Der er lidt skyer hen over landet her til morgen, men de kommer langsomt til at bryde op, og så vil solen komme mere og mere frem om eftermiddagen og hen mod aftenen. Og det gælder i hele landet, siger vagthavende meteorolog ved DMI Anja Bodholt.

- Mange vil også opleve, at der er god mulighed for at sætte sig ud på terrassen i solen, fortsætter hun.

Samtidig kan man med sindsro lade sin regnjakke hænge på bøjlen denne onsdag.

- Regnen i går (tirsdag, red.) var en enlig svale, og det er der ikke udsigt til i dag, siger Anja Bodholt.

Temperaturen vil i løbet af dagen nå op mod 19 grader, forventer DMI.

Det er samtidig blot en forsmag på torsdagens vejr.

- I morgen (torsdag, red.) bliver det solrigt, så der bliver i hvert fald brug for solcreme, siger Anja Bodholt.