DMI: Sommervarmen kommer

Temperaturen kan lokalt snige sig helt op omkring de 26 grader næste uge, hvor vejret over hele landet bliver tørt og lunt

Vejret giver ikke meget for, at kalenderen nu siger efterår, for i slutningen af næste uge rammer sommervarmen igen Danmark.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Mette Wagner til Ekstra Bladet.

Dog tror hun ikke på, at temperaturen helt kan nå op og ramme de 30 grader, som der ellers var indikationer på tidligere på dagen.

- Det bliver rigtig fint højtryksvejr næste uge, og der vil komme sol igennem. Men jeg har svært ved at komme højere end 25-26 grader i løbet af ugen. Men det er jo også sommerlunt i september, siger meteorologen og fortsætter:

- Der kan måske kommer 26 grader torsdag og fredag, men det er meget lokalt. Det generelle billede vil nok være 20-25 grader i hele landet torsdag, fredag og lørdag.

Kulde i horisonten

Ifølge meteorologen byder næste uge heller ikke på meget nedbør, selvom nordjyderne kan risikere at få 'en enkelt dråbe'.

Til gengæld byder næste weekend på et skift i vejret, oplyser Mette Wagner.

- Næste weekend starter også med at være varm, men det ser ud til, at der kommer lidt køligere luft ind. Så det bliver stadig varmt, men det bliver koldere igen fra vest, siger den vagthavende meteorolog til Ekstra Bladet.