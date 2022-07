DMI: Sommervejr i sigte

Har du slået liggestolen ud, og er du helt klar til at vedligeholde din flotte kulør?

Så bliver du nok skuffet over vejret de kommende dage. For der går nok lige lidt, før du kan dase ude i haven eller på terrassen.

- Torsdag bliver det blæsende vestfra med jævn til hård vind. Temperaturen får et nyk nedad og falder til 15-20 grader.

- Tidligt på morgenen vil der være nogen sol, men så bliver det skyet med mulighed for enkelte byer, fortæller Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

Det bliver køligst i det nordjyske, men til gengæld vil der være mest sol. Men hvis det er varmen, der trækker, kan folk på Lolland, Falster og Møn godt klappe i hænderne. For her bliver det omkring de 20 grader.

Varme på vej

Hvis du gerne vil spole frem til at se dig selv ligge i solen, skal vi lige forbi en kølig weekend. Men så bliver der også skruet op godt op for temperaturerne.

- Det hænger i det uvisse, hvor hurtigt og højt vi kommer op i temperaturen, men det bliver varmere.

- Vi skal lige forbi den første halvdel af weekenden. Så kommer vi op i 20 til 25 grader, siger Trine Pedersen fra DMI.

Det er også en chance for, at det kan gå hen og blive omkring de 30 grader, men her følger der en risiko for tordenbyger.