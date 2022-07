Man skal et stykke ind i næste uge, før sommeren for alvor tager fat

Hvis du er en af de heldige, der er gået på ferie og nu sidder og spejder efter godt strandvejr, må du væbne dig med tålmodighed.

De næste par dage byder nemlig på ustadigt vejr, der ikke ligefrem indbyder til en hel dag i strandkanten.

- Temperaturerne ligger mellem en 17-20 grader lørdag, men der er stadig risiko for små byger, siger Anna Christiansson, der er vagthavende metrolog ved DMI.

I løbet af lørdagen klarer det op over det meste af landet, og kun Bornholm må trækkes med et længerevarende regnvejr.

Sommervejret kommer

I løbet af søndag og mandag bliver der skruet op for temperaturen, men solen ligger gemt bag et skydække. Mandag kan den nordlige del af landet godt se frem til et par byger.

Temperaturerne kan enkelte steder snige sig op på 24 grader, mens det bliver noget køligere ved kysterne.

Efter mandagens skiftende vejr bliver der skruet godt op for både sol og varme, og man kan godt begynde at pakke håndklæde og solcreme til tirsdagens strandtur.

- På tirsdag regner vi med en 22-28 grader og masser af sol. Onsdag bliver det endnu varmere. Der forventer vi, at temperaturer mellem 24-30 grader, siger Anna Christiansson.

På den anden side af Nordsøen er briterne ramt af så højre temperaturer, at man har varslet om farlig varme.