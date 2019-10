DMI: Stor sandsynlighed for vindstød af stærk storm

Det trækker op til et alvorligt blæsevejr natten til lørdag.

DMI vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at danskerne kan risikere at opleve kraftige vindstød.

- De tidlige prognoser viste, at Nordjylland ville være udsat, men det nyeste er, at de kraftige vindstød nærmere vil kunne mærkes fra Vestjylland og længere ind mod Herning, siger Thyge Rasmussen, vagtchef DMI.

DMI oplyser videre, at området, der bliver ramt af den stærke blæst, kan nå at ændre sig igen inden weekenden melder sig.

Skulle du have planer om at tage en tur i nattelivet på de kanter, vil det være en god at være ekstra opmærksom på, hvordan du kommer hjem.

- Alle transportmidler vil blive påvirket i nogen grad, men det er klart, at cyklister og andre bløde trafikanter vil være særligt udsat, når med de vindstød, siger Thyge Rasmussen.

Det forventes, at vindstødene vil være kortvarige natten til lørdag og være blæst over igen lørdag morgen.

Blæsten kommer ikke alene, der vil samtidigt være op til 10 millimeter regn i de områder, hvor blæsten er stærkest. Grundet den stærke vind vil det være mere optimalt at finde regnjakken frem i stedet for paraplyen.