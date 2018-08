DMI: Stormen Johanne rammer Danmark fredag

DMI har skruet op for sit varsel. Danmark bliver ramt af storm

Danmark bliver fredag ramt af stormen Johanne.

Sådan lyder det fra DMI i et varsel sendt ud torsdag eftermiddag.

DMI forventer, at storm med vindstød af orkanstyrke vil ramme især den danske vestkyst. Store dele af det øvrige Jylland kan også blive ramt af kraftig vind. Senere vil stormen bevæge sig mod vest.

Metrologerne forventer storm med op til 25-27 meter i sekundet fra vest med vindstød af orkanstyrke 33-35 meter i sekundet.

Ifølge DMI kan vindstød med orkanstyrke betyde, at tagsten kan blæse ned, og store grene kan knække og spærre tog- og vejstrækninger.

Desuden er der stor sandsynlighed, for at broer må lukkes for trafik på grund af stormen.

Kraftig regn

Med det kraftige stormlavtryk vil der opstå kraftige regn- og tordenbyger, skriver DMI.

Det er især på hele Sjælland, Lolland-Falster, Fyn, Syd- og Sønderjylland, der er risiko for kraftig regn og lokale skybrud.

Der kan stedvis falde mellem 25 og 35 millimeter regn på seks timer.

Ved lokale skybrud kan der falde mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.

Opdateres...