DMI: Torsdag morgen vil der være glatte veje landet over

Torsdag morgen bør alle danskere væbne sig med tålmodighed, når de skal på arbejde eller i skole.

Da vil der højst sandsynligt være glatte veje i hele Danmark.

Særligt i Sønderjylland, på Fyn og i de centrale dele af Sjælland vil der være snefald.

Det fortæller Lars Henriksen, vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), onsdag aften.

- Det kunne godt gå hen at blive en rigtig bøvlet morgen i forhold til trafik. Særligt på Nordøstsjælland og den centrale del af Sjælland kan det begynde at fyge på grund af temperaturer lige omkring frysepunktet, siger han.

Snevejret er allerede begyndt i både Sønderjylland og Fyn, oplyser meteorologen.

Omkring klokken 21.00 onsdag kunne Syd- og Sønderjyllands Politi berette om flere væltede træer på grund af snevejret og den kraftige vind.

Grundet de store mængder nedbør onsdag og et kraftigt dyk i temperaturerne onsdag aften vil vejene landet over være rigtig glatte torsdag morgen, forklarer Lars Henriksen.

- Man skal virkelig passe på. For hvis det så ovenikøbet begynder at sne, kan man ikke se islaget, som kan være spejlblankt, siger han.

Onsdag eftermiddag og aften har særligt trafikken i Nordjylland været lammet af en voldsom snestorm.

Under snestormen har både togtrafik, busdrift og fly stået stille, mens politiet har opfordret alle borgere til at blive indendørs.

Dog kan nordjyderne se frem til en noget anderledes torsdag, mener Lars Henriksen.

- Når vi kommer til i morgen, vil der være mindre vind, og temperaturerne vil begynde at stige. Sneen forsvinder ikke, men den begynder at tø lidt, og vi forventer faktisk ikke noget sne.

- Der vil selvfølgelig være nogle udfordringer på grund af den dag, det har været i dag. Men det bliver måske i virkeligheden en virkelig smuk dag i det nordjyske, da det ser ud til, at der bliver en blå himmel i morgen, siger han onsdag aften.

Fordi temperaturerne kommer til at stige i dagtimerne i kommende dage, mens der stadig er nattefrost, kan man forvente nogle bøvlede dage med glatte veje, siger Lars Henriksen.

- Men i næste uge ser det ud til, at der kommer rigtig kold luft ned over Danmark igen, og vi vil opleve frostdøgn flere steder i landet, hvor temperaturen ikke kommer over frysepunktet hele døgnet.

- Det ligner, at det kolde vejr kommer til at fortsætte lidt endnu, selv om temperaturerne kommer til at stige i løbet af weekenden, siger han.