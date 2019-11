DMI: Tropisk cyklon skaber vejrskifte

Tirsdag har DMI udsendt en månedsprognose for december måned, og her bliver vejret lidt af hvert med en blanding af lune og køligere temperaturer.

Det er der dog en logisk forklaring på. DMI fortæller nemlig til Ekstra Bladet, at resterne af en cyklon nærmer sig det danske landskab og vil give store udsving i vejret.

- Den store ting i prognoserne lige nu er, at vi har en tropisk cyklon liggende nede vest for Spanien, og den kommer op og blander sig i vores vestenvindsbælte og vejret. Vi får derfor et lavtryk ned over Danmark i weekenden, og i næste uge får vi rigtig kold luft over Danmark. Det kommer til at kunne mærkes, fortæller meteorolog hos DMI Lisette Grenbom til Ekstra Bladet.

DMI meldte ellers ud forleden, at der ikke var udsigt til at få de hvide snefnug at se i år. Meldingen kom på baggrund af den seneste prognose, som DMI havde fået i sidste uge.

Blot et par dage senere vendte DMI dog på en tallerken og meldte ud, at sneen alligevel var på vej mod Danmark.

Forvirringen var for mange danskere total, men nu fortæller DMI altså, hvad der er årsagen til det store vejrskifte i Danmark. Samtidig fortæller DMI, at der er udsigt til lidt af hvert i de næste par uger.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er fortsat uvist, om vi får sneen at se over det danske landskab i år. Foto: Linda Johansen

Derfor er det også for tidligt at glæde sig over, at sneen enten udebliver fra Danmark eller rammer landet inden for det næste stykke tid. Det er desuden en god idé at omstille sig på at skulle finde huen og vanterne frem for derefter at pakke dem væk igen.

- Det er jo samtidig interessant, at vi har et højtryk liggende over England. Det ligger og trækker noget varm luft ned mod os fra nordvest, og det gør det engang i løbet af næste uge.

- Det gentager sig næsten i ugerne efter med et lavtryk med kraftig blæst og regn. På bagsiden af det kommer vi til at se det samme med den kolde luft, der kommer ned og rammer os. Det bliver dog ikke med skift til det lune, men alligevel kommer der lidt lun vestenvind. Det bliver sådan mere en passage med regn blandet med noget sol og med lidt mere normale temperaturer i slutningen af december, lyder det fra Lisette Grenbom.

DMI forventer, at vi resten af året vil få dagstemperaturer at se fra alt mellem to til otte graders varme.

DMI varsler skift: Sneen kan ramme allerede 1. december

DMI: Sneen udebliver i år

DMI efter vanvids-rekord: Endnu vildere rekord i sigte