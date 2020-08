DMI tror på hedebølge: Kan blive 29 grader

I weekenden er der mulighed for hedebølge, og derfor skal du være ekstra opmærksom

Det bliver en fin afslutning på skolernes sommerferie, når vi i weekenden kan forvente op mod 29 grader.

Med den køligste juli i 22 år kan vejrskiftet lokke til at finde solcreme og grill frem.

Det betyder også, at man skal være ekstra påpasselig, hvis man tænder op i grillen.

Særligt på Sjælland skal man være opmærksom på brandfare.

- Der begynder at være mulighed eller risiko for, at man skal passe på med åben ild og brandfare. Nogle steder i landet er der ikke faldet så meget nedbør, så der kan der være lidt tørt, siger Bolette Brødsgaard fra DMI.

Ifølge DMI er der muligheder for at nå en hedebølge torsdag, fredag og lørdag.

- Vi får en tør og varm strømning nede fra sydvest, der pumper varme op til Danmark resten af ugen og i weekenden, siger Bolette Brødsgaard og tilføjer:

- I dag har vi det lidt køligt med 17 til 20 grader, men onsdag kommer pumpen i gang, hvor vi får en svag varmfront ind over Jylland i aften og nat. Det gør, at vi får temperaturer op på 25 grader i hele landet. Varmest i den østlige del af landet.

Vi kan ikke forvente, at hedebølgen varer i evigheder, men varmen burde række ind i starten af næste uge.

Du kan se vejret for resten af august i videoen øverst i artiklen.