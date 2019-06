DMI udsender nyt varsel: - Det er voldsomt

Fredag eftermiddag og aften kan store dele af Jylland blive udsat for en ny omgang torden og skybrud

Det har i denne uge nærmest været så sikkert som at solen går ned: En dag med varme og en del sol ender ud i store mængder regn og tordenvejr til større eller mindre dele af landet.

Og fredag er ikke nogen undtagelse.

Således varsler DMI fredag kort før klokken 17, at der kan forekomme skybrud og tordenvejr i det centrale og østlige Jylland samt det centrale og vestlige Fyn frem til klokken 21.

Varslet kommer i kølvandet på, at områder i Sønderjylland pludselig har fået særdeles kraftige regnskyl.

- I Kliplev er der mål 10 millimeter regn på 10 minutter. Det er voldsomt, for det er altså virkelig meget, siger Lars Henriksen, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

I Store Jyndevad er der desuden målt skybrud med 15,9 millimeter regn inden for 30 minutter, fortæller han. Han understreger dog, at der er tale om foreløbige målinger, og at de senere skal verificeres.

Overraskende skybrud

DMI havde - nærmest undtagelsesvis - ikke varslet om skybrud fredag, men derimod er der stadig en risikomelding, der gælder for hele landet lørdag. Men pludselig blev den sydligste del af landet altså ramt af skybrud, hvorfor DMI varsler i en nord-nordøstlig retning fra det første skybrud.

- Ifølge prognoserne så det ud til, at bygerne ville bevæge sig hurtigt, men det er som om, at de nu ligger på en linje, så når der først kommer en byge, så kommer der en byge mere kort efter, og så summerer det bare op, siger Lars Henriksen.

Han fortæller, at der er så meget fugt i luften, at der kan komme meget regn på kort tid, selvom bygerne bevæger sig hurtigt.

- Og 10 millimeter på 10 minutter, det er altså virkelig voldsomt, siger han.

Han forventer derfor, at flere steder kan blive ramt af de voldsomme byger.

- Jeg kan da godt forestille mig, at der kan komme heftig regn i Middelfart-området inden for kort tid, siger han.

Fanget mellem to typer vejr

Dermed får Danmark endnu en skylle i rækken af torden og skybrud, der har ramt landet de seneste dage. Og lørdag ser der altså ud til at være potentiale til mere.

- Vi har nu i mange dage ligget på grænsen mellem massiv varme, hvor der i Polen er målt 33-35 grader, og så en væsentlig køligere luft lige vest for os.

Opdateres...