DMI udsender nyt varsel om skybrud og torden

DMI har udsendt en advarsel om, at der kan komme skybrud og kraftigt tordenvejr lørdag i tidsrummet fra 12 til 20.

Ifølge varslet kan der i store dele af landet falde mellem 15 og 25 millimeter regn på en halv time. Desuden kan der komme kraftig torden.

- Lun og relativ fugtig luft ligger over Danmark. Når jordoverfladen i løbet af lørdag opvarmes ved solens hjælp, kan det give anledning til dannelse af byger, oplyser meteorolog Lars Henriksen.

Han forklarer, at bygerne kan nå at kaste meget vand af sig på kort tid, hvilket betyder, at enkelte byger kan overskride kriteriet for skybrud.

Varslet gælder for det meste af landet:

København og Nordsjælland, Østjylland, Nordvestsjælland, Midtsjælland, Sydvestsjælland, Stevns, Sydvestjylland, Billund, Midtjylland, Vestjylland, Himmerland, Storaalborg, Faxe, Næstved, Middelfart, Assens, Kerteminde, Odense og Nordfyn.

Derudover kan vejret blive ganske pænt lørdag med temperaturer op til 22 grader. Søndag bliver det tørvejr med sol og temperaturen når op på omkring de 23 grader.

DMI oplyser, at skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter.