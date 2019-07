DMI udsender varsel: Her kan der komme torden og skybrud

Mens den østlige del af Danmark de seneste dage har haft sommerligt vejr med masser af sol og relativt høje temperaturer, har den vestlige del ikke været lige så heldigt stillet.

Og fredag ser det igen ud til at landet er splittet i to - denne gang i endnu mere udtalt grad.

Således har DMI udsendt et varsel om skybrud og torden for det vestlige Jylland, mens der i resten af Jylland med undtagelse af Østjylland og det østligste Nordjylland samt på størstedelen af Fyn er risiko for det samme vejr.

- Der er aldrig nogen garantier, når det drejer sig om skybrud, men vi tror, at risikoen er størst i det vestlige Jylland, hvorfor vi har opgraderet til et varsel, siger Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at der kan være meget store lokale udsving i, hvor meget regn der falder.

- Det kommer til at blive lige som en gryde med kogende vand. Der kommer luftbobler flere steder, men der er også lokalt nogen steder, der slipper. Så det kan være alt lige fra en lokal skylle til smådryp eller næsten tørvejr, siger han.

Garanti for tørvejr på Bornholm

Mens det altså umiddelbart ser ud til at blive værst længst vest på, slipper resten af landet ikke nødvendigvis for regn.

- Vi er helt sikre på, at det holder tørt på Bornholm. Og så er der også en stor chance for, at det holder tørt i det nordlige Sjælland og i det meste af Nordjylland, siger Jesper Eriksen.

Fredag morgen regner det over det meste af Fyn, og det er ifølge meteorologen svært at spå, hvorvidt resten af landet slipper med byger, eller om der kommer decideret regnvejr.

- Det bliver en god blanding af regn og byger, siger han.

Ifølge DMI's varsling er det fra omkring klokken 12, det vestligste Jylland får besøg af det voldsomme vejr, og varslet gælder helt frem til klokken 19.

I den nordlige og østlige del af landet vil det klare op i løbet af aftenen og eftermiddagen, mens der stadig kan falde nogle dryp mod vest.

Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, hvor det er køligst mod vest.

- Lokalt kan vi måske komme op mod 25 i Nordjylland, siger Jesper Eriksen.