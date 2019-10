DMI udsender varsel: Her skal du passe på

Skal du på arbejde mandag morgen for første gang efter efterårsferien, kan det være, at du skal tage af sted endnu tidligere, end du plejer, hvis ikke morgenen skal ende med at blive endnu mere træls - især hvis du bor i Jylland.

Således har DMI søndag aften udsendt et varsel, som gælder store dele af det danske fastland.

I alt fra Haderslev og Varde i syd til Aalborg og Morsø i nord varsler DMI nemlig tæt tåge med sigtbarhed under 100 meter, mens der i resten af Jylland, det nordvestlige Fyn samt i Nord- og Vestsjælland er risiko for lignende tilstande.

#Tåge ligger over store dele af Danmark og i Jylland kan sigten i perioder frem til mandag morgen komme under 100 meter. Så kør forsigtigt og vær opmærksom i trafikken — DMI (@dmidk) October 20, 2019

Årsagen er, at der ifølge DMI befinder sig lyn og fugtig luft over Danmark, som kombineret med svag vind betyder, at der danner sig tåge i takt med, at temperaturen falder hen over natten.

DMI's varsel er i skrivende stund gældende fra søndag klokken 23 til mandag klokken 8.