DMI udsender varsel: Kraftig regn i hele landet

DMI har sendt et varsel ud om kraftig regn over hele landet søndag.

Der er risiko for så stor en mængde regn, som der gennemsnitligt vil falde på ti dage.

Det oplyser den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut Martin Lindberg.

- Der er risiko for, at der falder mere end 24 millimeter i seks timer.

- Det behøver ikke at være rigtig, rigtig kraftigt, men det vil være ret kraftig regn i flere perioder, for 24 millimeter er meget, og det er, hvad der normalt falder på 10 dage, siger Martin Lindberg.

Der vil desuden være stedvis risiko for torden.

Regnen forventes først at ramme den sydøstlige del af landet for derefter at bevæge sig videre ind over Jylland, hvor den sent om aftenen forventes at have passeret helt.

Martin Lindberg tilføjer, at det ikke kan udelukkes, at der nogle steder vil komme skybrud.

- Vi må håbe, der ikke kommer alt for meget på én gang, men nedbør er jo godt, fordi der er tørt mange steder, siger den vagthavende meteorolog.

Vejrskiftet kommer ifølge Martin Lindberg også til at kunne mærkes på temperaturerne. Men der vil stadig være lunt og mellem 20 og 25 grader, siger han.