DMI udsender varsel

Mandag ved middagstid har DMI udsendt to varsler.

Der er både risiko for forhøjet vandstand og vindstød af stormstyrke. Det oplyser DMI på Twitter.

Her skriver vejrtjenesten, at det især er det vestlige Jylland, der bliver ramt af et hidsigt blæsevejr. Det er især omkring området Thy og Mors, Holstebro, Lemvig og Struer, lyder det.

Der er tale om en såkaldt kategori 1-varsel (voldsomt vejr,red.).

Der er varsel om forhøjet vandstand for den vestlige del af Limfjorden. Vandstanden forventes op til 1.3 til 1.4 m over DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) indtil i aften kl. 23.



Desuden er der en kort overgang varsel om hård kuling med vindstød af stormstyrke i samme område. pic.twitter.com/rD0y58Al1V — DMI (@dmidk) December 9, 2019

- Hvis vi starter i dag, så er det jo med en kraftig vind op til en kuling efterhånden fra nordvest, lyder det fra vagthavende meteorolog ved DMI Klaus Larsen.

Han lover en generelt 'temmelig blæsende uge', hvor temperaturerne kommer til at ligge på fem til syv grader i dagtimerne.

Risiko for forhøjet vandstand

Den kraftige blæst presser vandet frem, og særligt ved Limfjorden er der risiko for forhøjet vandstand.

- Vi forventer, at vandstanden i den vestlige og sydvestlige del af Limfjorden kommer op til omkring 1,20-1,40 over normal vandstand, forklarer meteorologen.

- Det er en vind, som faktisk holder på, indtil vi kommer ud på aftenen, hvor den aftager noget.

- Det bliver samtidig en våd dag, især i første omgang i Jylland, der får en hel del byger. I løbet af dagen er det et område, der bevæger sig østpå. Vi får glæde af det herovre østpå i løbet af eftermiddagen.

Glatte veje i nat

Kombinationen af nedbør og vinterkolde temperaturer betyder, at bilister kan risikere at møde glatte veje i nat.

- Når vi så kommer ud på aftenen og natten, så aftager vinden en lille smule, og det betyder, at samtidig med, at det klarer op, kan vi i nat med alt det vand, der ligger, risikere nogle frysende våde vejbaner, når vi kommer ud på natten, for temperaturerne kommer stedvis ned på to graders frost.

- Onsdag, torsdag og fredag er alle dage med vind op til kuling og med nogle kraftige vindstød. Det er 15 meter pr. sekund, så det er ganske blæsende. Så hvis man skal bevæge sig ud i løbet af den her uge, så vil jeg kraftig anbefale, at man har både regn- og vindtæt tøj på, fortæller Klaus Larsen.