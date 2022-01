DMI udvider varsel: Flere landsdele rammes af storm

Når Danmark lørdag efter forventningen bliver ramt af stormen, som DMI har døbt Malik, er det ikke kun Nord- og Nordvestjylland, der bliver ramt af de hårdeste vindstød.

Også det nordlige Fyn, det nordlige og nordvestlige Sjælland samt Bornholm ventes nu at blive ramt af storm med vindstød af orkanstyrke.

Det fremgår af et varsel, der er udsendt af DMI fredag formiddag.

I resten af landet er der også udsendt varsel om vindstød af stormstyrke, og alle har derfor en særdeles blæsende dag i vente.

I Jylland gælder varslet om storm og vindstød af stormstyrke fra lørdag klokken 15 til søndag klokken 9. I resten af landet er der varsel om vindstød af stormstyrke i samme tidsrum, mens der er varsel om storm med vindstød af orkanstyrke i det nordlige Sjælland, Fyn og på Bornholm fra lørdag klokken 23.

Pak trampolinen væk

Ekstra Bladet talte tidligere fredag med DMI, der fortalte, at hele landet ville få en blæsende dag, men at det på det tidspunkt var uvist, hvor middelvinden ville komme over 24,5 m/s, som er grænsen for, hvor der skal varsles for storm.

- Jeg har selv en havetrampolin, og jeg bor ikke i et af de områder, hvor vi har varslet, men jeg skal da hjem og have den fjernet alligevel, lød det tidligere fredag fra vagthavende meteorolog Jesper Eriksen.

Stigende havvand

Den kraftige blæst forventes at kunne skabe problemer for trafikken i form af væltede træer og lukkede broer, og følgerne af blæsten kan vise sig at give yderligere problemer.

Vinden kommer nemlig formentlig til at skubbe så meget til havvandet, at der kan komme stigende vandstand.

- Vi har kaldt ekstra mandskab ind, der sidder og regner på det nu, men vi forventer i første omgang forhøjet vandstand på vestkysten, og senere kan det også blive et problem i de indre farvande, når vinden slår over i nordvest, lød det fredag morgen fra Jesper Eriksen.

Stormen Malik er den første navngivne storm i Danmark, siden stormen Laura ramte i marts 2020. I Danmark er storme blevet navngivet, hver gang DMI vurderer, at middelvinden vil komme over 24,5 m/s. Det skete første gang med stormen Allan, som blev navngivet af Ekstra Bladets læsere, i 2013.