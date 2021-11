DMI udvider varsel: Her rammer snestorm

En stor del af Jylland og dele af Sjælland står nu til at blive ramt af snestorm

Den snestorm, der i første omgang primært stod til at ramme det nordlige Jylland, ser nu ud til at ramme en større del af landet onsdag.

Sådan lyder det i et opdateret varsel, som DMI har udsendt tirsdag formiddag.

Således ser det nordligste Jylland nu ud til at slippe for det værste, men til gengæld gælder varslet fra Vejle og Ringkøbing-Skjern i syd og op til Brønderslev, Jammerbugt og Thisted i nord, mens der også er udsendt varsel om snestorm for Nordsjælland og Nordvestsjælland.

I Jylland gælder varslet mellem klokken 6 og klokken 19, mens det på Sjælland er onsdag mellem 10 og 21, snestormen forventes at blive værst.

Regn slår over i sne

Ifølge DMI kan man forvente en vind på 10-15 m/s. og mellem 10 og 15 centimeter på seks timer. I løbet af hele varslingsperioden ventes der sammenlagt mellem 10 og 20 centimeter sne.

- Nedbøren vil formentlig starte som regn om natten, men i Jylland vil det relativt tidligt på morgenen slå over i sne. Og på samme vil vis det på Sjælland formentlig starte som regn om morgenen, hvorefter det vil slå over i sne, siger vagthavende meteorolog Mette Zhang til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at det lavtryk, der medfører snestormen, i de seneste modeller har rykket sig mod syd, hvorfor varslet altså er blevet udvidet til at gælde større dele af landet.

- Men vi holder øje med situationen, for hvis nu lavtrykket eksempelvis bevæger sig 50 til 100 kilometer længere mod syd, kan Storkøbenhavn også blive ramt af snestorm, siger hun.

Kan blive liggende

De områder, der lige nu ligger syd for det område, hvor DMI har varslet snestorm, vil formentlig primært få regn i løbet af onsdagen, mens det nordligste Jylland sandsynligvis vil få sne.

- Men vi forventer ikke, at det bliver i samme omfang som de steder, hvor vi har varslet snestorm, siger Mette Zhang.

Resten af ugen kommer til at byde på ret lave temperaturer, så de steder, der ender med at få sne, kan formentlig få 'glæde' af sneen i nogle dage.

- Hvis der ligger sne torsdag morgen, vil det formentlig blive liggende, selvom det kan tø lidt om dagen, siger meteorologen.

Det voldsomme vejr betyder især, at bilister skal være opmærksomme onsdag morgen, fordi fygning og snedriver kan give problemer på vejene.