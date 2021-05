DMI: Usædvanligt vejr

Vejret er usædvanlig træls for tiden, medgiver DMI. Der er (måske) varmere luftstrøg på vej i weekenden

Man skal vist være helt begravet i hjemmekontoret for ikke at opdage, at tirsdagen er grå, våd og kold.

Tjekker man op med DMI i håb om, at de kan servere et bedre vejr på menukortet resten af ugen, bliver man dog skuffet:

- Siden i nat har det regnet mange steder i landet. Hele dagen i morgen vil vi også have regn og også torsdag, lyder den nedslående melding fra Jens Lindskjold, meteorolog hos DMI.

Hvordan vi godt gad, forårsvejret var ... Foto: Mogens Flindt

Usædvanligt

Keder man sig på hjemmekontoret, er man måske også begyndt at spekulere på, hvorvidt det ikke er usædvanlig koldt for tiden.

Og der kan man godt have ret i sine hjemmegrublerier, vurderer Jens Lindskjold.

- At vi en enkelt dag som i dag ikke får mere end ti grader, er ikke så usædvanligt.

- Men det er usædvanligt, at vi har flere dage i træk, der er til den kolde side, som vi har i denne uge. Det samme så vi i øvrigt også i april, tilføjer Jens Lindskjold.

Varmt luft på vej

På Ekstra Bladets redaktion gik der tirsdag formiddag vilde rygter om varmt vejr i weekenden.

Og selvom der er lidt om snakken, kan man godt vente et par dage med at finde det helt store badedyr frem fra gemmerne.

- Der er lang tid til weekend, når man snakker meteorologi. Men der er en ting, der er sikkert, og det er, at den varme luft er på vej til Danmark. Den kommer dog ikke uden ugler i mosen, spår Jens Lindskjold.

... og hvordan forårsvejret i virkeligheden er. Foto: Emil Agerskov

Uglen i mosen er i dette tilfælde, at den lune luft er ustabil nok til, at det kan ende i både regn og solskin.

- Men jeg tør godt love, at det bliver lidt varmere i vejret, lyder det.

Han slutter af med på ægte Ekstra Bladsk' manér at love, at DMI følger udviklingen:

- Vi sidder da også selv og smiler lidt ved udsigten til bedre vejr.