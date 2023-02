DMI: Våd og kold weekend lurer

Hvis du gik og glædede dig til en lækker forårsweekend fuld med sol og lune temperaturer, kan du allerede nu begynde at glæde dig om igen.

Især hvis du bor i den østlige del af landet.

Ifølge vagthavende meteorolog ved DMI Erik Hansen kommer sluddet nemlig allerede krybende i nat i øst, hvorefter temperaturen falder over hele landet og fører snebyger med sig i løbet af weekenden.

- I morgen ser det forholdsvis vådt ud, og det kan gå over i slud allerede i nat, men mest i de østlige egne, Fyn, Sjælland og Bornholm, hvor temperaturen vil være over frysepunktet, siger han til Ekstra Bladet.

- Det kommer til at føles rigtig koldt

Vestpå kan der til gengæld være grund til at finde solbrillerne frem. Og måske nyde lyset, indtil vejret også vender her i starten af weekenden.

- Østpå ser vi samme billede i løbet af dagen fredag. Der kan komme en lille smule sol i den vestlige del af landet og fortsat byger og muligt slud mod øst, siger den vagthavende meteorolog og fortsætter:

- Der kan komme enkelte snebyger natten til lørdag, hvor temperaturen falder. Det gælder over hele landet. Det kommer ikke til at være meget udbredt, men nogle steder kan der komme noget.

Søndag kommer kulden og blæsten så for alvor og runder en våd og kold weekend af, lyder det fra DMI.

- Temperaturerne vil være fra frysepunktet til 3-4 grader lørdag. Det bliver blæsende og kommer til at føles rigtig koldt. Natten til søndag bliver det ned til 4 graders frost stadig blæsende med chance for lokale snebyger, lyder det altså fra vagthavende meteorolog Erik Hansen.