DMI: Varmen er stadig langt væk

Vi skal helt ind i slutningen af maj, før vi måske kan få over 20 grader

Kalenderen har efterhånden påstået, at det har været forår i Danmark i to måneder.

Det er dog ikke rigtig den oplevelse, man har, når man træder uden for en dør, og termometeret har da kun enkelte gange sneget sig over 15 graders varme, mens vi også har haft den koldeste morgen i 30 år.

Og hvis man har et håb om, at skiftet til maj betyder, at temperaturen skyder i luften, kan man godt tro om igen.

Ifølge DMI byder den næste måned nemlig på mere af det samme.

- Overskriften for den næste måned må være, at det bliver koldt, for vi ligger på den kolde side af polarfronten, så det er en kold luftmasse i forhold til det, vi er vant til, siger Lisette Grenbom, der er langtidsmeteorolog, og som har lavet en prognose for maj måned.

Hun fortæller, at vi sidste år havde et varmere forår end normalt, hvorfor årets udgave af foråret kan føles ekstra kølig.

- Vil føles varmt

Hun understreger dog, at selvom det kan føles koldt i skyggen, får solen afgørende betydning for oplevelsen af vejret i maj.

- Når først man er i læ og er i solen, vil det føles rigtig dejligt. Så man behøver ikke frygte, at det bliver ved med at være lige så koldt, for når solen skinner i maj kan det godt føles rigtig varmt, selvom det måske kun er 14 grader, siger hun.

Ifølge prognosen vil de næste uger generelt være præget af klassisk forårsvejr med lidt skiftende vejr, så solen kan skinne nogle dage, mens der andre dage vil være lidt skyer og regn.

Stadig nattefrost

I næste uge, der starter med 3. maj, vil temperaturerne om dagen generelt ligge mellem otte og 15 grader, mens temperaturen ugen efter måske kan snige sig op på 18 grader. Den efterfølgende uge er billedet det samme, og i alle tre uger kan man ikke helt afskrive nattefrost.

- Det er klassisk, når vi ligger i den kolde polarluft, at de klare nætter så stadig kan medføre nattefrost. Det er kun ude ved kysterne, at man kan se sig helt fri fra det, og jeg er da selv stadig lidt forsigtig med mine haveplanter, da de ikke kan tåle nattefrosten, siger Lisette Grenbom.

De sidste dages blæsevejr, der også har fået vejret til at føles ekstra koldt, er heller ikke et helt overstået kapital, da der i næste uge formentlig kan blive en enkelt blæsende dag som følge af et lavtryk.

- Men det ser ud til, at det bliver mindre blæsende i slutningen af maj, siger hun.

Lille chance for 25 grader

For dem, der sukker efter varme og temperaturer på den anden side af 20 grader, er der et lille håb at skimte i slutningen af maj.

- Temperaturerne sidst i maj bliver mere normale. Vi er ikke på den varme side, men det er heller ikke den her kolde luft, der bliver ved med at ligge over landet.

- Og i den sidste uge i maj ser det ud til, at der kan blive bygget noget højtryk op omkring Danmark, og så kan vi måske få temperaturer helt op til 25 grader. Det er ikke utænkeligt, men det er usikkert, og jeg tør ikke love det, fordi den her kulde har lidt svært ved at slippe, siger Lisette Grenbom.