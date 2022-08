DMI: Varmen hænger ved

DMI varslede i første omgang hedebølge frem til mandag. Nu forlænger de varslet, og det varme vejr ser ud til at hænge ved helt frem til torsdag - dog med regn og byger

Hvis du ikke føler, at du er helt klar til at give slip på sommervarmen, er der godt nyt fra DMI.

Varslet om hedebølge, der de seneste dage har stået til at skulle vare til mandag, forlænges nu til og med torsdag.

Der er tale om et kategori 2-varsel om farligt vejr, der blandt andet betyder, at du skal være særligt opmærksom, når du færdes udendørs.

Varslet om hedebølge frem til torsdag gælder hele Fyn og Sjælland og en stor del af Jylland. Dog gælder varslet ikke for den nordligste og vestligste del af Jylland. På DMI's hjemmeside kan man se et mere detaljeret kort over, hvilke byer det gælder.

Regn og torden

Er du en af dem, der nærmere savner regn, er der også godt nyt til dig. Ifølge DMI tyder det nemlig på, at der vejret fra mandag bliver mere 'ustadigt' - forstået på den måde, at der er mulighed for byger og regn.

Mandag, tirsdag og onsdag vil der indimellem komme byger, og de kan være kraftige med både regn og torden.

Fra torsdag aften og frem til lørdag morgen tyder det ifølge DMI på, at en stor del af landet vil få en del regn.

Pas på i varmen

Man skal være opmærksom, når man befinder sig udenfor under en hedebølge.

DMI skriver blandt andet på deres hjemmeside:

'Hedebølge kan være farligt for små- og spædbørn, ældre samt personer, der lider af kroniske sygdomme. Drik rigeligt, og hold kroppen afkølet.'

Det har været meget varmt de seneste dage, og søndag er ikke en undtagelse. På Twitter skriver DMI, at der frem til klokken 14 søndag er registreret varmebølge i 95 procent af landet og hedebølge i 58 procent af landet.

Varmebølge defineres ved, at gennemsnittet af de højeste temperaturer over tre sammenhængende dage eller flere ligger på 25 grader eller derover. Når gennemsnittet af de højeste temperaturer er over 28 grader, er der tale om hedebølge.

