DMI: Varmen kan slutte med et brag

Efter en våd og kølig august, har september hidtil budt på nærmest utallige solskinstimer og flere steder ikke så meget som en dråbe vand.

Men den statistik ser ud til at slutte meget brat. Og den kan potentielt slutte meget vådt.

Således er der i hele landet risiko for, at der i morgen- og formiddagstimerne lørdag kan faldet særdeles meget regn.

- Vi kan se, at der sydvest for Danmark er nogle kraftige byger, og vores prognoser viser, at det måske kan komme til Danmark, så derfor har vi udsendt en risikomelding for at fortælle, at det ikke kan udelukkes, at det kommer, siger vagthavende meteorolog Lars Henriksen til Ekstra Bladet.

Ikke udsigt til 25 grader

Han fortæller, at vi befinder os i sommervejrets 'sidste krampetrækninger'.

- Det bliver lidt køligere nu, og det ser ud til at ende med, at vi får nogle byger og i hvert fald noget torden, som det ser ud nu, siger han.

Han understreger, at det ikke bliver decideret koldt i den kommende tid, men der er ikke lige dage med temperaturer over 25 grader i sigte i nærmeste fremtid.

DMI's risikomelding gælder foreløbig i hele landet, og det skyldes, at det ifølge DMI er umuligt at sige, præcis hvor store mængder, der kommer hvor.

- Det eneste vi kan sige er, at det nok kommer tidligst i de vestlige egne, hvor det også stopper tidligere, mens det kommer lidt senere til Sjælland og stopper ved middagstid. Så vi kan ikke sige lige nu, hvor risikoen er størst, bortset fra at det ser ud til, at Bornholm slipper, siger Lars Henriksen.