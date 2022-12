DMI varsler: Farligt vejr på vej

Hvis du skal ud i trafikken onsdag eftermiddag, bør du være ekstra forsigtig.

I hvert fald hvis du bor i et af de områder, hvor DMI onsdag formiddag har varslet kraftigt snefald.

DMI har nemlig udsendt et såkaldt kategori 2 varsel, som betyder farligt vejr.

Varslet gælder for Nordjylland, Djursland, Aarhus NV (Kronjylland), Thy og Mors, Skive, Viborg, Holstebro, Lemvig og Struer.

'Kraftig sne medfører hurtig lukning af udsatte veje pga. fygning og dannelse af snedriver, nedsat sigt samt risiko for standsning af kollektiv trafik,' lyder meldingen fra DMI.

Varslet er gyldigt fra klokken 12.00 til klokken 02.00 i nat.

Derudover har DMI udsendt en risikomelding, som gælder for Sønderjylland, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø, Esbjerg, Fanø, Vejen og Kolding.

Her er der risiko for kraftigt snefald, hvilket betyder, at der kan falde over 15 centimeter sne på 6 timer.