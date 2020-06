DMI varsler farligt vejr

Der er risiko for skybrud og torden i store dele af Jylland og Fyn, lyder det fra vejrtjenesten

Det lækre sommervejr med masser af sol bliver for nogle danskere sat på pause for en stund

Lørdag begynder ellers solrigt med høje temperaturer, men i løbet af dagen kan vejret skifte over i skybrud og torden.

Det får fredag morgen DMI til at udsende et varsel om farligt vejr i store dele af Jylland og Fyn, hvor uvejret forventes at ramme.

Det bliver dog fortsat særdeles varmt. DMI melder om temperaturer på mellem 24 og 29 grader. Varmest bliver det i det sydvestlige Jylland, hvor også torden og massive regnbyger vil danne ramme om vejret lørdag eftermiddag.

- Der er også mulighed for, at bygerne udebliver. Men kommer der byger, kan der være risiko for torden, særligt i den vestlige del af landet, siger Martin Lindberg fra DMI.

DMI risiko for lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/N6nhoGVF9h — DMI (@dmidk) June 26, 2020

Sol og sommer

Årets hidtil varmeste dag blev målt torsdag i København med 29 grader, og den rekord kan allerede blive slået både fredag og lørdag, hvor temperaturerne kan nærme sig 30 grader i Sydvestjylland og på Vestsjælland.

Over hele landet vil temperaturerne ligge mellem 24 og 29 grader, mens det kan blive lidt køligere ved kysterne.

Natten til lørdag klarer det op igen, og det varme og solrige vejr fortsætter - dog også her med risiko for byger om eftermiddagen.

De seneste dages tørre vejr udløser ifølge meteorologen en stor brandrisiko over hele landet.

- I Nordjylland, på Vestsjælland og stedvis i Sønderjylland er brandfare-indekset meget højt. I løbet af lørdagen kommer der regn, som kan standse brandfaren. Så man skal være forsigtig, hvis man vil grille, siger Martin Lindberg.

Søndag kommer der så et vejrskifte.

- Søndag kommer der et markant vejrskifte fra varme til køligere og ustabilt vejr med regn og byger, siger Martin Lindberg.

Ifølge meteorologen vil vejrskiftet vare ved ind i næste uge, og temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 20 grader fra mandag til onsdag.