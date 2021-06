DMI varsler flere skybrud

Natten til torsdag er det første skybryd registreret ved Herning i Midtjylland.

Her faldt der cirka 18 millimeter regn på 20 minutter.

Og der er flere skybrud på vej.

DMI har således natten torsdag udsendt et decideret varsel om skybrud og torden frem til torsdag eftermiddag.

Det gælder for store dele af Jylland, hvor det tæt på klokken syv allerede er registreret 4500 lynnedslag.

'Det næste halve døgn er der fortsat lagt op til noget af en vejrgyser, idet byger kan opstå som trold af en æske og på kort tid give stor mængder regn af sig', skriver meteorolog Lars Henriksen.

Resten af landet kan til gengæld se frem til sol og flotte temperaturer på op mod 23 grader.

Byger bliver til udbredt regn

Det potentielt voldsomme regnfulde vejr over store dele af Jylland kan opstå i forbindelse med, at relativt koldt vejr bliver mødt med varmere luft over Østersøen, fortæller vagthavende meteorolog Frank Nielsen.

- Det gør, at det kan danne et mere udbredt og kraftigt regn- og bygeområde, som ser ud til at ligge i Nordsøen op til Jylland og et stykke ind over, siger han.

Vejret skyldes ligeledes, at atmosfæren over Danmark i øjeblikket er både fugtig og meget ustabil, og det sætter gang i byger flere steder.