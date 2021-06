DMI varsler hedebølge

Forventningen er, at temperaturerne flere steder i landet kommer over 28 grader tre dage i træk, hvorfor der er tale om hedebølge

Stigende temperaturer i denne uge har fået DMI til at varsle om, at dele af landet bliver ramt en hedebølge.

På hjemmesiden lyder det således fra DMI:

'Der er varsel om hedebølge for den syd- og østlige del af landet fra på torsdag.'

Det er mere præcist den syd- og østlige del af landet, den sydøstligste del af Jylland, Fyn, Sjælland samt Lolland/Falster, der får de højeste temperaturer.

Forventningen er, at temperaturerne i de områder kommer over 28 grader tre dage i træk, hvorfor der er tale om hedebølge.

Højtryk

Det varme vejr skyldes, at der opbygges et højtryk fra Østeuropa, mens der samtidig strømmer varm luft op fra Centraleuropa.

I dele af Jylland vil vejret blive mere moderat, da en koldfront vest for landet vil sende skyer ind over Jylland.

Søndag vil koldfronten antagelig bevæge sig mod øst ind over Danmark, så hedebølgen ophører, lyder det fra DMI.

Tidligere mandag berettede vagthavende meteorolog Klaus Larsen over for Ekstra Bladet, at temperaturerne fredag komme helt op på 33 grader. Læs mere om det her