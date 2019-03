DMI varsler: Her kommer der vindstød af stormstyrke

Selvom der de seneste uger har været heftige antydninger af det forestående forår, sender mandagens vejr formentlig mere tankerne i retning af efterår.

Det bliver nemlig en særdeles blæsende en af slagsen, lyder det fra DMI. Særligt i den sydlige del af landet. Således er der udsendt varsel om vindstød af stormstyrke i Esbjerg, Tønder, Sydfyn, Langeland, Lolland, Falster og det sydligste Sjælland samt på Bornholm.

- Det rammer først i Syd- og Sønderjylland, og så kommer Bornholm med i løbet af aftenen og natten med stormende kuling og vindstød af stormstyrke, siger Lars Henriksen, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

Tager af i løbet af natten

I øvrige dele af den sydlige del af landet forventer DMI også en relativt kraftig blæst, men her vil der være tale om en hård vind til hård kuling i middelvind, hvor der måske også kan komme vindstød af stormstyrke.

- Det vil fortsætte med at blæse på Bornholm det meste af natten, mens det stille og roligt løjer af i resten af landet, selvom det stadig bliver en blæsende nat, siger meteorologen.

Blæsevejret betyder også, at man i Vadehavet må forvente en stigende vandstand på op mod 2,6 meter over normalen.

Mens det i den sydlige del af landet bliver en blæsende eftermiddag og aften, er det ikke helt så galt længere mod nord.

- Især Nordjylland kommer til at skille sig ud, for de får relativt svage vinde fra sydvest og vest, som i løbet af natten frisker lidt op og går over i nordvest og nord. Men de får slet ikke samme vindstyrker som man gør længere nede i landet, siger Lars Henriksen.

Temperaturen kommer til at ligge på omkring fire til otte grader landet over i løbet af dagen, så foråret er altså stadig et stykke væk.