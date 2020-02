DMI varsler kategori 3: 'Vi har ikke oplevet det værste'

Vandmasserne forventes at nå deres højeste i nat. Det drejer sig særligt om den sydlige del af Vadehavet og Limfjorden.

- I Vadehavet kan vi komme i nærheden af 325-340 cm over normal vandstand, siger Dan Nilsvall fra DMI.

I Limfjorden går bølgerne nu 120-150 cm over normal vandstand, men det forventes at stige i nat.

- Vi har ikke oplevet det værste. På grund af den vindsituation vi har nu, forventer man, at vandstanden på Limfjorden bliver ved med at stige op til mellem 130-180 cm frem til natten til onsdag, siger Nilsvall.

Det er en usædvanlig høj vandstad for Limfjorden. Roskilde Fjord og Issefjorden har også været i problemer, men her ser det ud til, at det værste er overstået.

DMI har opgraderet varslen i Limfjorden til 'Kategori 3', der betyder meget farligt vejr. Beboere omkring Limfjorden anbefales at følge myndighedernes råd.

DMI varsler om 'meget farligt vejr' i Limfjorden. Foto: DMI

Ikke videre bekymret

Ekstra Bladet har talt med både Beredskabsstyrelsen Nordjylland og Nordjyllands Beredskab, og ingen af dem udtrykker videre bekymring omkring vandmasserne. Dog har Nordjyllands Beredskab blandt andet udlånt en sandsækkemaskine til Thisted.

- Vi hjælper naturligvis kommunerne i det omfang, de har brug for det. Men indtil videre er der intet der tyder på, at de ikke kan løse problemet. Vi tror ikke, at det bliver så slemt, siger Jan Nedza, der er beredskabschef for Nordjyllands Beredskab.