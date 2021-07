DMI varsler: Kraftige tordenbyger og skybrud

DMI varsler tordenbyger, skybrud og kraftig regn i Jylland, mens resten af landet skal være forberedt på risiko for lokale skybrud

Det bliver ikke nogen glimrende start på weekenden, hvis du havde håbet på sol og sommer. Der er nemlig regn og torden i vente for det meste af landet.

DMI har flere forskellige varsler ude for hele landet, og de advarer om 'farligt vejr', 'voldsomt vejr' og risiko for lokale skybrud.

Fra fredag middag til aftentimerne går det løs i det jyske. Midt-, Vest-, og Sønderjylland kan se frem til tordenbyger flere steder steder.

- Atmosfæren er nærmest helt eksplosiv i øjeblikket. De kraftige tordenbyger kan poppe ud af ingenting,

- Der er risiko for, at vi ser tordenbyger komme lige efter hinanden. Og så kan der falde rigtigt meget regn, siger Lars Henriksen, vagthavende meteorolog hos DMI.

Voldsomt vejr

Mildere bliver det i Øst- og Nordjylland, vi går en kategori ned til 'voldsomt vejr' i DMI's risikogrupper. Her forventes det, at alle danske regioner nord for Aarhus, Favrskov og Viborg vil kunne se frem til tordenbyger og lokale skybrud,

På Fyn fik de rigtigt meget vand i går, og de kan muligvis se frem til noget mere i dag. Det samme gør sig gældende for Sjælland og øerne, hvor der er risiko for lokale skybrud og kraftig regn i vente fra sent om eftermiddagen og til de tidlige formiddagstimer lørdag. .

I hele landet er der derfor god grund til at være opmærksom på, at starten på weekenden har uvejr med sig. Husk derfor paraply, regntøj og gummistøvler.