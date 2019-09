DMI varsler om voldsomt vejr

DMI varsler tæt tåge for hele landet

Man skal være ekstra opmærksom, når man færdes i trafikken søndag morgen.

DMI har nemlig varslet tåg over hele landet med en sigtbarhed på under 100 meter. Dermed kan der være en øget risiko for trafikuheld.

- Der er klart vejr mange steder og ingen vind, hvilket er gunstige vejrforhold for tåge. Idet temperaturen falder, får vi dannet rigtig meget tåge her i aften og nattetimerne, lød det fra Mette Wagner, vagthavende meteorolog ved DMI, lørdag aften.

Vagtchefen har opdateret DMI Varslet for tæt tåget. For flere detaljer se https://t.co/EBNQApbz3H pic.twitter.com/vpWiYldgQN — DMI (@dmidk) September 22, 2019

DMI's tågevarsel er gældende for hele landet. Ifølge DMI vil tågen forsvinde i løbet af formiddagen de fleste steder, mens man ved nogle kyster kan opleve, at tågen bliver hængende hele dagen.