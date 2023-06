DMI varsler skybrud igen: Rammer næsten hele landet

Det er slet ikke slut med at regne endnu!

DMI varsler endnu en gang risiko for lokale skybrud, og kun den nordlige og nordvestlige del af Jylland samt Bornholm går fri.

Varslet gælder fra lørdag klokken 14 til lørdag klokken 20, og udover skybrud varsler DMI også risiko for hagl og torden.

Fænomenet skybrud defineres som når der falder mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter.

Har registreret to skybrud

Fredag faldt der endelig regn i Danmark for første gang i ugevis, og her blev der også registreret to skybrud omkring Slagelse, sagde vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Wagner, tidligere til Ekstra Bladet.

Hun forklarede desuden, at vi generelt går en skyet weekend i møde med risiko for byger i det meste af landet.

DMI varsler desuden risiko for hedebølge i næsten hele Jylland fra lørdag til mandag aften.

- Når temperaturen når 25 grader, kan det godt danne skyer og det kan give byger, der kan være kraftige og give torden, sagde Mette Wagner tidligere.