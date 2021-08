DMI varsler skybrud

Flere dage med regn kulminerer i skybrud over store dele af landet i eftermiddag. Flere steder er allerede ramt

Tordenbyger og lokale skybrud. Det lyder efterhånden som en plade, der er gået i hak - men ikke desto mindre er det endnu en gang meldingen fra DMI.

Det meteorologiske institut har tirsdag udsendt et varsel om voldsomt vejr, som gælder store dele af landet - og i det ligger blandt andet, at der lokalt kan falde mindst 15 millimeter regn på 30 minutter.

Varslet gælder for hele landet med undtagelse af den jyske vestkyst og Bornholm fra klokken 13 og frem til klokken 20.

- Vi har allerede konstateret skybrud i Aalborg, og i Nordsjælland og flere steder på Fyn er vi også tæt på, fortæller vagthavende meteorolog Erik Hansen fra DMI.

Rigtig mange skybrud

Vestkysten og Bornholm kan også forvente regn, men dog ikke i samme mængder som resten af landet.

Skybrudsrisikoen kommer som følge af et lavtryk, der trækker ind over landet - og det er sket en hel del gange i løbet af de seneste måneder.Og selvom det er skybrudssæson - og det dermed ikke er usædvanligt, at himlen åbner sig - så har det været ekstra heftigt i år.

- Det falder forskelligt fra år til år. Men der har været rigtig mange den seneste tid, siger Erik Hansen.

- Det skyldes, at vi har haft en lang periode med varmt vejr, hvor farvandene er blevet varmet godt op. Når der så kommer kold luft ind i atmosfæren, så bliver vejret ustabilt, som vi ser det nu, forklarer han.

Den gode nyhed er, at dagens massive regnmasser bliver de sidste af den slags - i denne omgang.

- Når regnen falder sammen i aften, så er det slut med skybrud i et stykke tid. Men det fortsætter med at regne, siger Erik Hansen.

Duften af sommer - og så regn igen

Torsdag og fredag kan tilmed blive en smule mere sommeragtige - men pas på med at glæde dig for tidligt. I weekenden bliver det vådere og køligere igen, lyder meldingen.

Med skybrudsvarslet følger en advarsel om, at lavtliggende områder - som kældre, vejbaner og viadukter - kan blive oversvømmet.

- Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden, lyder det blandt andet i DMI's varsel.

Netop vand på vejene har været et problem flere steder, når skybruddene har ramt i løbet af de seneste måneder. Nogle steder har regnen været så kraftig, at der er konstateret dobbelt skybrud - altså mindst 30 milimeter på en halv time - og det har ført til, at biler er kørt fast i vandet.

Der har været flere skybrud i juli og august. Se video fra nogle af vandmasserne her: