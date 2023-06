DMI varsler skybrud

Årets længste dag kan muligvis komme til at føles en smule længere for dem, der bor i Midt- og Nordjylland.

DMI har nemlig udsendt et varsel om lokale skybrud og torden mellem klokken 6.30 og 14 onsdag.

- Vi har lige nu en linje med nogle byger, som strækker sig fra Ringkøbing og ned mod Fyn og videre over mod Møn, og den her linje med byger bevæger sig langsomt mod Nordvest. I forbindelse med den her linje er der noget regn og nogle byger, og de her byger kan stedvis være kraftige, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Anna Christiansson.

- Og der, hvor det er kraftigst lige nu, er i Jylland. Der er ikke nogen torden lige nu, men det kan der også komme.

Screenshot fra DMI's hjemmeside 21. juni klokken 7. Foto: DMI

Tørt resten af ugen

Den sydligste del af Jylland får altså lov at slippe, imens Nord- og Midtjylland ifølge DMI's varsel kan stå for skud. Dog har DMI meldt om risiko for lokale skybrud, hagl og torden på store dele af Sjælland og det nordlige Fyn.

Hvis du er en af de heldige, der skal på en af de festivaler, der begynder i denne uge, behøver du dog ikke finde gummirøjserne og regnslag frem endnu. Varslet og risikomeldingen gælder nemlig kun onsdag.

- Det er kun i dag. For efter den her linje har passeret i eftermiddag, så bliver det tørvejr. De næste dage skulle det være tørvejr, og som det er nu, så ser det ud til, at det også i weekenden bliver tørvejr i hele landet, fortæller Anna Christiansson.