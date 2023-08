DMI varsler skybrud

Vejret stod til at blive gråt og vådt denne lørdag,

Men nu er ondt i den grad blevet værre.

DMI har således udsendt et varsel om kraftig regn og lokale skybrud. Varslet gælder for store dele af Fyn samt Langeland, Sjælland og Lolland-Falster. Det træder i kraft klokken 13 lørdag og løber frem til klokken 01 natten til søndag.

Det skriver DMI på sin hjemmeside.

Desuden varsler vejrtjenesten også risiko for kraftig regn og lokale skybrud i den sydlige og østlige del af Jylland samt det vestlige Fyn.

Kriteriet for skybrud er, at der skal falde mere end 15 millimeter regn på en halv time. For kraftig regn gælder det, at der skal falde mere end 24 millimeter på seks timer.

Tidligere lørdag sagde Mette Zhang, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet, at Fyn og Sjælland stod til at få mest regn. Det ser således ud til at holde stik.

- Der kan komme et lille tordenbrag hist og pist. Lige nu har vi ikke observeret noget, men det kan opstå senere, lød det også.