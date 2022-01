En storm vil lørdag ramme Danmark.

Sådan lyder varslet fra DMI, der er udsendt tidligt fredag morgen.

Stormen har fået navnet Malik.

DMI's varsel gælder for kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Norddjurs og Læsø.

I Skive, Morsø og Vesthimmerlands Kommune er der varslet vindstød af stormstyrke, mens der på vestvendte kyster i resten af landet er risiko for vindstød af stormstyrke. På den nordlige del af Sjælland er der foreløbig også risiko for decideret storm.

- Det er sikkert som amen i kirken, at det kommer til at blæse, men det er stadig usikkert, præcis hvor meget det bliver, og vil vil formentlig i løbet af formiddagen tage stilling til, om vi også skal varsle storm for Sjælland og Bornholm, siger vagthavende meteorolog ved DMI Jesper Eriksen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at den 'magiske' grænse for storm er 24,5 m/s, og der skal være en vis sandsynlighed for, at middelvinden kommer over det, for at DMI varsler storm, hvilket de altså foreløbig vurderer vil ske i det nordvestlige Jylland.

Pak havetrampolinen væk

DMI's varsel gælder fra lørdag klokken 16 til søndag klokken 8. I de områder, hvor der er varslet storm, vil man ifølge DMI opleve en middelvind på 25-28 m/s, mens der vil komme vindstød af orkanstyrke, som er 33-35 m/s.

'Vindstød af orkanstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik,' skriver DMI som definition for varslingen.

De dele af landet, hvor der ikke er udsendt varsel eller risiko går dog ikke fri fra at blive blæst godt igennem.

- Jeg har selv en havetrampolin, og jeg bor ikke i et af de områder, hvor vi har varslet, men jeg skal da hjem og have den fjernet alligevel, siger Jesper Eriksen.

Stigende vandstand

Ud over den kraftige blæst, forventer DMI også, at der som følge af blæsevejret bliver problemer med forhøjet vandstand.

- Vi har kaldt ekstra mandskab ind, der sidder og regner på det nu, men vi forventer i første omgang forhøjet vandstand på vestkysten, og senere kan det også blive et problem i de indre farvande, når vinden slår over i nordvest, siger meteorologen.

Det er første gang siden marts 2020, at Danmark bliver ramt af en storm, som dermed har fået et navn. I 2020 fik stormen navnet Laura, og denne gang skulle det for at følge den alfabetiske rækkefølge med skiftevis drenge- og pigenavne derfor være et drengenavn med M, hvor DMI altså har valgt at stormen denne gang skal hedde Malik.