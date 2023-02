DMI varsler: Tæt tåge fra morgenstunden

Flere steder i landet er der onsdag morgen tæt tåge, varsler DMI. Fyns Politi opfordrer bilister til at køre forsigtigt

Hvis du har planer om at sætte dig bag rattet fra morgenstunden, så kør forsigtigt.

DMI har nemlig udsendt et varsel om tæt tåge i store dele af landet.

Tågen betyder, at der i den sydlige del af landet vil være sigtbarhed på under 100 meter. Varslet gælder for den sydlige halvdel af Jylland, Fyn, Sydvestsjælland, Lolland, Falster og Møn.

'Efter en stille nat med klart vejr i de sydlige egne af landet har der onsdag morgen dannet sig udbredt tæt tåge med sigt under 100 meter i den sydlige del af landet,' lyder det fra DMI.

Det forventes, at tågen opløses i løbet af formiddagen.

Den tætte tåge har ligeledes fået Fyns Politi til at advare bilister i morgentrafikken.

'Kør forsigtigt, tågen kan være tæt og vejen glat,' skriver politikredsen på Twitter.

P4 Trafik minder desuden om, at man sørger for, at baglygterne er tændt.