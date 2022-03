DMI varsler tæt tåge: Kan ramme hele landet

DMI varsler om tæt tåge på Jylland og Fyn med risiko for, at det også rammer Sjælland

Opdatering 07.36

DMI's varsel om tæt tåge og rimtåge ophører. Det skriver vejrtjenesten på sin hjemmeside. Den første melding lød ellers på, at tågen først forventedes at lette klokken 10.

Skal du ud at køre bil onsdag morgen, så er det en god idé at køre forsigtigt. Der er nemlig tæt tåge fra morgenstunden, oplyser DMI, der har udsendt et decideret varsel for Jylland og Fyn.

- Det er sådan set i hele landet for at sige det kort. Vi har et varsel om tæt tåge i den vestlige del, men der er risiko for, at det også rammer Sjælland, siger vagthavende ved DMI Erik Hansen til Ekstra Bladet.

Varslet for tæt tåge betyder, at sigtbarheden er under 100 meter.

Temperaturen er tilmed under frysepunktet i den vestlige del af landet, og det kan skabe ekstra udfordringer for trafikken, lyder advarslen.

- Når temperaturen er så lav, er der risiko for rimglatte veje, siger Erik Hansen.

Tæt tåge i timevis

Vi skal godt op ad formiddagen, før tågen forventes at lette.

- Varslet løber til klokken 10. Der forventer vi, at tågen letter de fleste steder, siger DMI's vagthavende.

Ellers forventer DMI en forholdsvis grå dag med mange skyer og kun plads til lidt sol, hovedsagligt i Jylland.

Temperaturen forventes at ligge lidt under 10 grader.