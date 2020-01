DMI varsler varmerekord

Januar måned er på vej til at blive den varmeste januar nogensinde

Vi nærmer os slutningen af en januar måned, der har været rekordvarm indtil videre. Den varmeste januar måned nogensinde faldt i 2007, hvor middeltemperaturen lå på 5 grader celsius. Januar 2020 ligger foreløbigt et godt stykke over rekordåret.

- Vi ligger på på 5,5 i middeltemperatur og rekorden er 5,0, siger vagtchef Thyge Rasmussen ved DMI.

REKORDVARM JANUAR?️



Med udsigt til fortsat mildt vejr de næste 4 uger, kan januar meget vel gå hen og slå den tidligere rekord.

Rekorden er på 5,0 °C fra 2007, mens januar i år ser ud til at ende på cirka 5,2 °C.



Rekorden er på 5,0 °C fra 2007, mens januar i år ser ud til at ende på cirka 5,2 °C.

Vejret i januar måned har været usædvanligt mildt, og ifølge den seneste vejrprognose fra DMI, vil de høje temperaturer fortsætte den kommende tid. Det har fået DMI til at melde ud, at en varmerekord nærmer sig. Deres estimat er, at måneden vil ende på 5,2 grader i gennemsnit.

- Der jo stadig ti dage tilbage, men lige i øjeblikket ligner det, at det meget milde vejr fortsætter. Der er meget, der peger i retning af en rekord, men det er stadig tidligt, siger Thyge Rasmussen.

Du kan se ugevejret for den kommende uge i klippet herunder: