DMI varsler vindstød af stormstyrke

Hvis du bor i Nordjylland eller på Læsø, skal du fredag holde ekstra godt fast i paraplyen, når du bevæger dig udenfor.

DMI har nemlig udsendt et varsel om vindstød af stormstyrke nær Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø.

Varslet gælder fra klokken 8.50 og indtil videre til klokken 13.

DMI kategoriserer varslet som 'voldsomt vejr'. De advarer mod, at vindstød af stormstyrke kan medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker, samt at træer kan vælte og spærre togstrækninger.

Derudover er der stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik, lyder det.

Ramt i hele landet

Også i resten af landet blæser det kraftigt.

Frem til klokken 8 er der således registreret stormende kuling og vindstød af stormstyrke fra sydøst i det nordøstlige Jylland, oplyser DMI på Twitter.

I resten af landet har man registreret typisk jævn til hård vind og kraftige vindstød.

'Vinden ventes at aftage mærkbart omkring frokost og bliver efterhånden let til frisk fra sydvest,' skriver de.