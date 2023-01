DMI varsler: Voldsom vind i det meste af landet

Hele landet bliver søndag ramt af voldsomt blæsevejr, og for størstedelen af landet bliver det så kraftigt, at DMI har udsendt et varsel.

Således er der på Fyn og i hele Jylland med undtagelse af den nordøstlige del af landsdelen varsel om vindstød af stormstyrke fra klokken 9 søndag formiddag.

På Sjælland og Bornholm er varslet gældende fra klokken 14. Fælles for varslerne er, at de varer til midnat.

Ud over varslet om vindstød af stormstyrke, er der varsel om forhøjet vandstand i Vadehavet og ved den jyske vestkyst.

'Ud over vind ventes der at komme en del regn fra lørdag eftermiddag, og den megen regn i kombination med forhøjet vandstand giver risiko for oversvømmelser fra vandløb,' skriver DMI's vagthavende meteorolog, Bolette Brødsgaard, sammen med varslingen.

DMI advarer om, at de kraftige vindstød kan medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte, og at der er stor sandsynlighed for, at broer må lukke for trafik.

Store mængder regn har den seneste tid skabt oversvømmelser flere steder i landet: